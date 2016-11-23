Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Минюст: Москва не получала нового запроса Бута о передаче

На этой неделе апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в пересмотре дела гражданина России

В Минюсте РФ не получали нового обращения от представителей Виктора Бута на отправку запроса о передаче осужденного в Штатах гражданина России.

Напомним, на этой неделе нью-йоркский апелляционный суд отказал в пересмотре дела Бута. Адвокат осужденного сообщил журналистам, что не исключает возможности обращения в Верховный суд США.

«После отказа в 2012 году американской стороной в передаче В.А. Бута нового обращения от него по данному вопросу в Минюст России не поступало», — сообщили в пресс-службе Минюста РФ, передает «РИА Новости».

Читайте также: 

МИД: РФ разочарована отказом американского суда пересмотреть дело Бута

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Минюст: Москва не получала нового запроса Бута о передаче

На этой неделе апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в пересмотре дела гражданина России

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке