Минюст: Москва не получала нового запроса Бута о передаче

В Минюсте РФ не получали нового обращения от представителей Виктора Бута на отправку запроса о передаче осужденного в Штатах гражданина России.

Напомним, на этой неделе нью-йоркский апелляционный суд отказал в пересмотре дела Бута. Адвокат осужденного сообщил журналистам, что не исключает возможности обращения в Верховный суд США.

«После отказа в 2012 году американской стороной в передаче В.А. Бута нового обращения от него по данному вопросу в Минюст России не поступало», — сообщили в пресс-службе Минюста РФ, передает «РИА Новости».

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