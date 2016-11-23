Минтруд: чиновники должны помнить о правилах поведения в соцсетях

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что контроль за аккаунтами чиновников в социальных сетях не может считаться слежкой или запретом. Общаться в соцсетях можно, подчеркнул Топилин, но о правилах поведения забывать нельзя.

«Это такая, я считаю, мягкая форма контроля, потому что всё-таки госслужба — это достаточно серьезная структура, серьезная ответственность и возникают иногда спорные ситуации, когда госслужащие позволяют себе различные вольности при общении в соцсетях. Мы не говорим, что это будет какая-то тотальная слежка или запрет, нет, но при необходимости у соответствующих структур, у проверяющих органов будет возможность посмотреть, как велась переписка», — сказал глава ведомства в интервью телеканалу «Россия 24» сегодня вечером.

Топилин отметил, что контроль за аккаунтами чиновников — это своеобразный сигнал.

«Это нормальный такой, как мне кажется, сигнал, чтобы государственные гражданские служащие понимали, что нужно вести себя с учетом необходимых ограничений», — сказал министр.

Также он сообщил, что в настоящее время готовится постановление правительства России, которое обяжет всех государственных гражданских служащих до 1 апреля 2017 года сообщить о своих аккаунтах в социальных сетях в отдел кадров.

Сам Топилин ни в одной из социальных сетей не зарегистрирован.