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Борт с пассажирами вернувшегося в Москву рейса вылетит в Доминикану

В двигатель Boeing 767, вылетевшего из Москвы в Пунта-Кану, попала птица

Экстренную посадку самолет авиакомпании Azur Air совершил в Домодедово вечером в среду. Пассажиров Boeing 767, вылетевшего в Пунта-Кану в 17.10, доставит в Доминикану резервный борт, вылет запланирован на 22.30.

Экстренная посадка самолета прошла в Домодедово благополучно. Предварительной причиной возникшей проблемы стало попадание в двигатель самолета птицы.

Как рассказала директор по связям с общественностью авиакомпании «Азур Эйр» Анастасия Матюшина, посадка в Домодедово была совершена для обеспечения безопасного полета, передает Life.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Борт с пассажирами вернувшегося в Москву рейса вылетит в Доминикану

В двигатель Boeing 767, вылетевшего из Москвы в Пунта-Кану, попала птица

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