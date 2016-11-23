Борт с пассажирами вернувшегося в Москву рейса вылетит в Доминикану

Экстренную посадку самолет авиакомпании Azur Air совершил в Домодедово вечером в среду. Пассажиров Boeing 767, вылетевшего в Пунта-Кану в 17.10, доставит в Доминикану резервный борт, вылет запланирован на 22.30.

Экстренная посадка самолета прошла в Домодедово благополучно. Предварительной причиной возникшей проблемы стало попадание в двигатель самолета птицы.

Как рассказала директор по связям с общественностью авиакомпании «Азур Эйр» Анастасия Матюшина, посадка в Домодедово была совершена для обеспечения безопасного полета, передает Life.