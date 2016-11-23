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Еженедельник Charlie Hebdo будет издаваться на немецком языке

Первый выпуск газеты должен выйти тиражом 200 тыс. экземпляров

Еженедельник Charlie Hebdo начнет издаваться на немецком языке. Первый выпуск сатирического издания поступит в продажу в ФРГ 1 декабря и выйдет максимальным тиражом 200 тыс. экземпляров.

В германской версии номера основную часть составят переводные статьи из французской версии еженедельника, карикатуры и материалы, сделанные по местным событиям.

Charlie Hebdo издается во Франции с 1970 года, ряд публикаций еженедельника вызвал серьезные протестные акции у разных групп населения.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Еженедельник Charlie Hebdo будет издаваться на немецком языке

Первый выпуск газеты должен выйти тиражом 200 тыс. экземпляров

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