Еженедельник Charlie Hebdo будет издаваться на немецком языке

Еженедельник Charlie Hebdo начнет издаваться на немецком языке. Первый выпуск сатирического издания поступит в продажу в ФРГ 1 декабря и выйдет максимальным тиражом 200 тыс. экземпляров.

В германской версии номера основную часть составят переводные статьи из французской версии еженедельника, карикатуры и материалы, сделанные по местным событиям.

Charlie Hebdo издается во Франции с 1970 года, ряд публикаций еженедельника вызвал серьезные протестные акции у разных групп населения.