Еженедельник Charlie Hebdo будет издаваться на немецком языке

Первый выпуск газеты должен выйти тиражом 200 тыс. экземпляров
Еженедельник Charlie Hebdo начнет издаваться на немецком языке. Первый выпуск сатирического издания поступит в продажу в ФРГ 1 декабря и выйдет максимальным тиражом 200 тыс. экземпляров.
В германской версии номера основную часть составят переводные статьи из французской версии еженедельника, карикатуры и материалы, сделанные по местным событиям.
Charlie Hebdo издается во Франции с 1970 года, ряд публикаций еженедельника вызвал серьезные протестные акции у разных групп населения.
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