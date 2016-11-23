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Хакеры рассказали о планах Украины по информационной войне с РФ

Группировка СПРУТ взломала адреса служебной электронной почты ряда украинских чиновников

Целью информационной войны Киева против Москвы является дестабилизация обстановки на территории России. Это следует из протокольного решения заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, состоявшегося 20 мая 2015 года. Документ был подписан замсекретаря совета Александром Литвиненко.

Документы попали в распоряжение группировки хакеров СПРУТ, передает «Федеральное агентство новостей». Хакеры взломали служебные электронные почтовые адреса украинских чиновников и получили доступ к ряду данных, говорится в сообщении.

Основным правилом ведения информационной войны против России называется «поддержка и распространение протестных настроений на территории РФ». Документом предусмотрено и плотное взаимодействие украинских спецслужб с российской оппозицией.

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Хакеры рассказали о планах Украины по информационной войне с РФ

Группировка СПРУТ взломала адреса служебной электронной почты ряда украинских чиновников

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