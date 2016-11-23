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В Тюмени будут выпускать подсластители в 600 раз слаще сахара

Производство планирует наладить один из резидентов Тюменского технопарка

В Тюмени в 2017 году будет налажено производство по выпуску подсластителей. Их активно применяют в пищевой, кондитерской промышленности, а также при производстве газированных и сладких напитков.

Реализацией проекта занимается один из резидентов Тюменского технопарка. Компания запустит линию по производству подсластителей в виде смесей и таблеток сукралозы.

Как пишет megatyumen.ru, сукралоза, которую будут производить в Тюмени, максимально приближена к потребностям человека в сладости без калорий. Он разрешен Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором. Подсластитель, не имеет запаха и примерно в 600 раз слаще сахара.

В настоящее время компания готовит помещения и занимается установкой необходимого оборудования, которое поставляется из экспериментальных лабораторий Центральной России, а также Китая.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В Тюмени будут выпускать подсластители в 600 раз слаще сахара

Производство планирует наладить один из резидентов Тюменского технопарка

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