Бут получает десятки писем от американцев, которые его поддерживают

Виктор Бут, отбывающий наказание в американской тюрьме, рассказал, что ему пишут письма десятки американцев, которые хотят поддержать российского бизнесмена.

«Письма приходят со всех концов Америки, их у меня уже больше 100. В письмах люди из американской глубинки, работяги — фермеры, пчеловоды, работники автосервисов и люди других профессий — выражают возмущение моим арестом и осуждением, поддерживают меня, пишут, что уверены, что в моем деле восторжествует справедливость, желают скорого освобождения и возвращения на родину», — цитирует Бута «РИА Новости».

Он также добавил, что часто люди вкладывают в конверты свои фотографии. Иногда на снимках — целые семьи.

«По фотографиям видно, чем занимается человек и как живет — они сняты на полях, в мастерских, на рыбалке, дома в кругу семьи».

Бут поблагодарил всех американцев, написавших ему, так как эти письма помогают ему не терять оптимизма и боевого духа.

«Когда читаешь эти письма, понимаешь, что Америка — не Америка политиков, спецслужб и судов, а Америка простых людей, видящих всё без искажений, — еще жива», — заключил Бут.

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