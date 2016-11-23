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«Ростов» выиграл у «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Российский футбольный клуб «Ростов» сумел одержать победу над немецким клубом «Бавария», завершив встречу со счетом 3:2 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голы в ростовской команде забили Сердар Азмун на 44-й минуте, Дмитрий Полоз на 50-й и Кристиан Нобоа на 67-й. У «Баварии» голы на счету Дугласа Косты на 35-й минуте и Хуана Берната на 52-й. Таким образом, «Ростов» одержал первую в истории победу в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает ТАСС. Сообщается, что за победу «Ростов» получит €1,5 млн от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

До сегодняшнего матча «Бавария» пропускала три и более мячей 5 декабря 2015 года, когда проиграла со счетом 1:3 менхенгладбахкской «Боруссии». В среду лидер группы D испанский «Атлетико» сыграет с голландским ПСВ.

«Ростов» в результате победы набрал четыре очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы. «Бавария» сохранила за собой второе место с девятью очками. В заключительном туре «Ростов» 6 декабря в гостях сыграет с ПСВ, «Бавария» в тот же день дома примет «Атлетико».

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Известия // среда, 23 ноября 2016 года

«Ростов» выиграл у «Баварии» в матче Лиги чемпионов

«Ростов» выиграл у «Баварии» в матче Лиги чемпионовВстреча завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды

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