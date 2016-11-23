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Белгородским горнякам выплатили долги по зарплате на 41 млн рублей

Работникам Яковлевского рудника два месяца не платили заработную плату

Компания «Металл-групп», которая занимается разработкой Яковлевского рудника в Белгородской области, погасила задолженность по зарплате перед работниками предприятия. В ближайшее время они намерены возобновить работу.

Долг по зарплате перед сотрудниками за сентябрь и октябрь 2016 года составил 41,4 млн рублей. На Яковлевском руднике работают более 1,3 тыс. горняков.

Как сообщает ИА «Абирег», Газпромбанк и «Металл-групп» после возникшей угрозы разорения горнорудной компании договорились о совместном развитии Яковлевского рудника, расположенного в 40 км от Белгорода.

Сообщается, что в июле 2016 года собственники «Металл-групп» уведомили налоговые органы о ликвидации юрлица. Из-за возникшей угрозы потери залогового имущества на сумму порядка 12,5 млрд рублей Газпромбанк потребовал наложить арест на все активы «Металл-групп» и предложил сесть за стол переговоров. 13 сентября 2016 года горнорудная компания отозвала заявление о ликвидации.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Белгородским горнякам выплатили долги по зарплате на 41 млн рублей

Работникам Яковлевского рудника два месяца не платили заработную плату

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