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Киев требует расследовать случай поджога украинского флага в Москве

Инцидент произошел у культурного центра страны в российской столице

Министерство иностранных дел Украины выразило протест российской стороне в связи с инцидентом, который произошел в Москве у Национального культурного центра Украины.

Накануне несколько активистов незарегистрированной организации «Другая Россия» провели там акцию, в ходе которой сожгли флаг Украины и заблокировали вход в здание центра. Таким образом участники протестовали против действий украинских военных в Донбассе.

В МИД Украины возмутились этим событием, отметив систематичность проведения «подобных акций» под стенами украинского учреждения в самом центре российской столицы и отсутствие надлежащей реакции со стороны правоохранительных органов, передает «Интерфакс».

«Отмеченные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются в Украине как откровенная провокация», — сказали в дипведомстве Украины.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Киев требует расследовать случай поджога украинского флага в Москве

Инцидент произошел у культурного центра страны в российской столице

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