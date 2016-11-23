Киев требует расследовать случай поджога украинского флага в Москве

Министерство иностранных дел Украины выразило протест российской стороне в связи с инцидентом, который произошел в Москве у Национального культурного центра Украины.

Накануне несколько активистов незарегистрированной организации «Другая Россия» провели там акцию, в ходе которой сожгли флаг Украины и заблокировали вход в здание центра. Таким образом участники протестовали против действий украинских военных в Донбассе.

В МИД Украины возмутились этим событием, отметив систематичность проведения «подобных акций» под стенами украинского учреждения в самом центре российской столицы и отсутствие надлежащей реакции со стороны правоохранительных органов, передает «Интерфакс».

«Отмеченные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются в Украине как откровенная провокация», — сказали в дипведомстве Украины.