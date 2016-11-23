Тольяттинцы помогут пострадавшим от землетрясения жителям Аматриче

Жители Самарской области смогут помочь жителям итальянского города Аматриче, пострадавшим при сильном землетрясении. В регионе впервые проходит Неделя высокой итальянской кухни.



В Тольятти в рамках мероприятий прибыла делегация из итальянского города-побратима Пьяченца. В город приехали представители турсферы, сельского хозяйства, художники, а также шеф-повара.



Как пишет TLTgorod, неделя пройдет под логотипом «Неповторимый итальянский вкус». 26 ноября в Тольятти шеф-повар Ренцо Пазолини будет готовить макароны — букатини по-аматричански. Тольяттинцы смогут помочь жителям Аматриче, купив купоны за 250 рублей на мастер-класс по приготовлению этого блюда. Половину собранных денег передадут муниципалитету итальянского городка.

Неделя итальянской кухни с ярмарками, мастер-классами итальянских поваров, показами фильмов пройдет также и в Самаре.

