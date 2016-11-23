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Тольяттинцы помогут пострадавшим от землетрясения жителям Аматриче

В Самарской области впервые проходит Неделя итальянской кухни

Жители Самарской области смогут помочь жителям итальянского города Аматриче, пострадавшим при сильном землетрясении. В регионе впервые проходит Неделя высокой итальянской кухни.

В Тольятти в рамках мероприятий прибыла делегация из итальянского города-побратима Пьяченца. В город приехали представители турсферы, сельского хозяйства, художники, а также шеф-повара.

Как пишет TLTgorod, неделя пройдет под логотипом «Неповторимый итальянский вкус». 26 ноября в Тольятти шеф-повар Ренцо Пазолини будет готовить макароны — букатини по-аматричански. Тольяттинцы смогут помочь жителям Аматриче, купив купоны за 250 рублей на мастер-класс по приготовлению этого блюда. Половину собранных денег передадут муниципалитету итальянского городка.

Неделя итальянской кухни с ярмарками, мастер-классами итальянских поваров, показами фильмов пройдет также и в Самаре.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Тольяттинцы помогут пострадавшим от землетрясения жителям Аматриче

В Самарской области впервые проходит Неделя итальянской кухни

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