В Австралии орлы сбили девять беспилотников

Клинохвостые орлы вывели из строя девять беспилотников горнодобывающей компании Gold Fields, которые использовались для поиска полезных ископаемых в Австралии.

Всего повреждены 10 аппаратов, но один упал из-за ошибки пилота. На остальные напали хищные птицы, причем некоторые дроны были атакованы сразу двумя орлами.

Стоимость каждого дрона — порядка $10 тыс. Если на нем установлена камера высокого разрешения, то $20 тыс. В Gold Fields уже заявили, что приобрели новые аппараты вместо испорченных, что обошлось ей в $100 тыс., сообщает Лента.ру.

Размах крыльев обитающих в Австралии клинохвостых орлов достигает 2,3 м. Они вдвое крупнее небольших беспилотников Gold Fields, имеющих размах крыльев около метра.