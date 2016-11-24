Японский скоростной едок подавился онигири и скончался

Участник конкурса по поеданию онигири подавился и скончался тремя днями позже в больнице. Онигири – национальное японское блюдо, приготовленное из пресного риса, слепленного в виде шара или треугольника.

Сообщается, что мужчине из населенного пункта Кора было 28 лет. Соревнования проходили 13 ноября. Мужчина упал, когда взялся за пятый кусочек онигири. Ему пытались оказать помощь на месте, однако позже доставили в больницу. Он скончался спустя трое суток после госпитализации, сообщает Лента.ру.

По правилам конкурса, в нем принимают участие 15 человек, у каждого из них было ровно три минуты на то, чтобы успеть съесть по пять онигири.

Состязания по поеданию чего-нибудь на скорость нередко проводятся на различных региональных ярмарках. Они проводятся для популяризации местной продукции и культуры. Известно, что 9 человек в Японии насмерть подавились моти – рисовыми лепешками, которые принять есть на Новый год.