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Четверг,
24 ноября
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Сын Трампа встретился со сторонниками сотрудничества США и РФ по Сирии

Встреча, в которой принимали участие политики и дипломаты из ряда стран, а также сирийские оппозиционеры, выступающие за взаимодействие с Россией, состоялась в октябре этого года

Старший сын избранного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший, встретился с группой сторонников сотрудничества Москвы и Вашингтона в деле урегулирования сирийского конфликта.

Как сообщает газета  The Wall Street Journal,  во встрече принимали участие политики и дипломаты из ряда стран, а также сирийские оппозиционеры, выступающие за взаимодействие с Россией.

Издание отмечает, что встреча, о которой идет речь, прошла в октябре 2016 года в Париже, где старший сын избранного президента США участвовал в мероприятии, организованном Центром политических и внешних отношений Франции. По данным газеты, Дональд Трамп-младший «провел закрытые обсуждения с дипломатами, бизнесменами и политиками», посвященные, в  частности, «поискам путей сотрудничества» с российской стороной для урегулирования конфликта в САР.

TWSJ считает, что эта встреча «ставит новые вопросы по поводу контактов» между Дональдом Трампом-старшим, членами его семьи и иностранными державами. Отмечается, что встреча во французской столице лишний раз «подчеркивает озвученное Трампом-старшим желание сотрудничать с Кремлем».

В интервью изданию Ранда Кассис, являющаяся председателем сирийского оппозиционного «Движения за плюралистическое общество», которое выступает за политический переход в Сирии, но в сотрудничестве с президентом Башаром Асадом, а также за взаимодействие с РФ в этом процессе, заявила, что во время беседы с 38-летним Трампом-младшим она указала ему на важность взаимодействия с Москвой в решении проблем ближневосточного региона. При этом Кассис отметила, что «без России решения в Сирии быть не может». 

Газета также приводит сообщение, оставленное Кассис на ее странице в социальной сети Facebook после встречи в Париже, в котором она выражает надежду, что смогла донести до Трампа-старшего через его сына «мысль о том, как мы можем сотрудничать вместе» в целях достижения соглашения между РФ и США по Сирии.

Издание подчеркивает, что советник избранного президента США Келлиэнн Конуэй подтвердила, что Трамп-младший действительно посещал мероприятие, о котором идет речь. При этом Конуэй попыталась приуменьшить значение его контакта с Рандой Кассис.

«Дональд выступал на круглом столе в Париже, и она (Кассис) присутствовала там, а также на обеде для 30 человек», - заявила Конуэй, добавив при этом, что на мероприятии присутствовали лица, «интересовавшиеся выборами» в Соединенных Штатах.

Ранее «Известия» писали, что член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард может войти в администрацию избранного президента США республиканца Дональда Трампа. Кандидатура 35-летней Габбард, представляющей в конгрессе штат Гавайи, «всерьез рассматривается» на один из ключевых постов. В частности, речь идет о таких должностях, как госсекретарь, министр обороны или посол США в ООН.

Отметим, что Габбард ранее раскритиковала планы нынешней администрации президента США добиваться свержения президента Сирии Башара Асада. Она также выступала за более строгие проверки беженцев с Ближнего Востока.  

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Сын Трампа встретился со сторонниками сотрудничества США и РФ по Сирии

Встреча, в которой принимали участие политики и дипломаты из ряда стран, а также сирийские оппозиционеры, выступающие за взаимодействие с Россией, состоялась в октябре этого года

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