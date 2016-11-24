Франсуа Фийон в предвыборном буклете вернул ГДР на карту Европы

Победитель общенациональных праймериз правоцентристов и бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон в буклетах на карте Европы обозначил Германию разделенной на ФРГ и ГДР. Немецкие СМИ были возмущены подобной графикой.

Эта, по мнению издания Die Welt, «очень неприятная ошибка» расположилась на 59-й странице брошюры спустя 26 лет после воссоединения Германии.

Первый тур общенациональных праймериз правоцентристов прошел во Франции 20 ноября. 62-летний Франсуа Фийон сумел обойти бывшего французского лидера Николя Саркози, в правительстве которого занимал премьерский пост. Саркози призналсвое поражение и поддержал Фийона, сообщает Лента.ру.

Второй тур у оппозиции пройдет 27 ноября. Выборы главы Франции состоятся в апреле-мае 2017 года.

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