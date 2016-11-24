Министр нефти Венесуэлы отправляется в Россию. Как сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с работниками нефтяного сектора, Эулохио дель Пино должен завершить работу над соглашением о снижении уровня добычи нефти.



Выступление президента Венесуэлы транслировалось в эфире местных телеканалов.

Соглашение должно быть заключено как со странами ОПЕК, так и государствами, не входящими в эту организацию, подчеркнул Мадуро.



«Я поручаю Эулохио дель Пино отправиться в Россию, чтобы закончить с соглашением со странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», — приводит слова Мадуро «РИА Новости».

