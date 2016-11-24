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Министр нефти Венесуэлы отправляется в Россию

Эулохио дель Пино должен завершить работу над соглашением о снижении уровня добычи нефти

Министр нефти Венесуэлы отправляется в Россию.  Как сообщил президент страны Николас Мадуро на встрече с работниками нефтяного сектора, Эулохио дель Пино должен завершить работу над соглашением о снижении уровня добычи нефти.

Выступление президента Венесуэлы транслировалось в эфире местных телеканалов.
Соглашение должно быть заключено как со странами ОПЕК, так и государствами, не входящими в эту организацию, подчеркнул Мадуро.

«Я поручаю Эулохио дель Пино отправиться в Россию, чтобы закончить с соглашением со странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», — приводит слова Мадуро «РИА Новости».

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Министр нефти Венесуэлы отправляется в Россию

Эулохио дель Пино должен завершить работу над соглашением о снижении уровня добычи нефти

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