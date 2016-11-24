Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в японской префектуре Фукусима

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северо-восточном районе Японии. Власти объявили угрозу цунами, однако его высота будет минимальной, подчеркивается в сообщении метеорологов, уточняет ТАСС.

Геологическая служба США сообщает о втором землетрясении, произошедшем у восточного побережья острова Хонсю. Землетрясения магнитудой 5,6 зафиксированы в 21:23 по всемирному времени (0:23 мск), сообщает «РИА Новости». Эпицентр землетрясения находился в море на глубине 10 километров.