Джонатан Грэй не станет возглавлять Минфин США

Джонатан Грэй, американский бизнесмен, отклонил предложение избранного президента США Дональда Трампа занять пост министра финансов страны. По данным издания Politico, этот вопрос Трамп обсудил с Греем на встрече в воскресенье.

Как рассказал один из руководителей крупной международной инвестиционной корпорации Blackstone Group Джонатан Грэй, встреча прошла замечательно, имела место оживленная всесторонняя дискуссия с избранным президентом. Он отметил, что для него является большой честью тот факт, что его кандидатура рассматривается на пост министра финансов, однако он слишком занят в Blackstone, где является главной подразделения по недвижимости.

«У меня была замечательная встреча и оживленная всесторонняя дискуссия с избранным президентом. Для меня было большой честью то, что моя кандидатура рассматривается на пост министра финансов, но у меня все еще много работы в Blackstone», - сказал Грэй.

После его отказа основным кандидатом на пост главы Минфина США считается банкир Стивен Мнучин, сообщает сайт «Комсомольской правды».