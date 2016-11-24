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Джонатан Грэй не станет возглавлять Минфин США

Бизнесмен отказался от предложенного Дональдом Трампом поста в силу занятости в корпорации Blackstone Group

Джонатан Грэй, американский бизнесмен, отклонил предложение избранного президента США Дональда Трампа занять пост министра финансов страны. По данным издания Politico, этот вопрос Трамп обсудил с Греем на встрече в воскресенье.

Как рассказал один из руководителей крупной международной инвестиционной корпорации Blackstone Group Джонатан Грэй, встреча прошла замечательно, имела место оживленная всесторонняя дискуссия с избранным президентом. Он отметил, что для него является большой честью тот факт, что его кандидатура рассматривается на пост министра финансов, однако он слишком занят в Blackstone, где является главной подразделения по недвижимости.

«У меня была замечательная встреча и оживленная всесторонняя дискуссия с избранным президентом. Для меня было большой честью то, что моя кандидатура рассматривается на пост министра финансов, но у меня все еще много работы в Blackstone», - сказал Грэй.

После его отказа основным кандидатом на пост главы Минфина США считается банкир Стивен Мнучин, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Джонатан Грэй не станет возглавлять Минфин США

Бизнесмен отказался от предложенного Дональдом Трампом поста в силу занятости в корпорации Blackstone Group

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