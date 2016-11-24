Министерство труда притормозило пенсионную реформу ЦБ и Минфина

Министерство труда РФ затормозило пенсионную реформу, которую собирались провести Центробанк и Минфин. Минтруд подготовил отрицательный отзыв на предложения финансового блока по созданию системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой россияне по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% своей заработной платы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Как пишет газета «Известия», ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждения и текстом отзыва, это может потребовать от российского Министерства финансов и Центробанка более подробного обоснования предлагаемой меры и переноса сроков подготовки документа.

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Минтруд притормозил пенсионную реформу