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Министерство труда притормозило пенсионную реформу ЦБ и Минфина

Минфин и Центробанк предлагают создать систему индивидуального пенсионного капитала, согласно которой россияне будут отчислять от 1 до 6% своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды

Министерство труда РФ затормозило пенсионную реформу, которую собирались провести Центробанк и Минфин. Минтруд подготовил отрицательный отзыв на предложения финансового блока по созданию системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой россияне по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% своей заработной платы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Как пишет газета «Известия», ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждения и текстом отзыва, это может потребовать от российского Министерства финансов и Центробанка более подробного обоснования предлагаемой меры и переноса сроков подготовки документа. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

Минтруд притормозил пенсионную реформу 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Министерство труда притормозило пенсионную реформу ЦБ и Минфина

Минфин и Центробанк предлагают создать систему индивидуального пенсионного капитала, согласно которой россияне будут отчислять от 1 до 6% своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды

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