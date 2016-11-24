Россиянам запретят оплачивать крупные покупки наличными

Законопроект, запрещающий россиянам оплачивать крупные покупки наличными, рассмотрят в 2018 году. Как пишет газета «Известия», ссылаясь на федерального чиновника из финансово-экономического блока правительства, соответствующее требование с учетом переходного периода может появиться в России не раньше 2019-го года.

По мнению экспертов, знакомых с ходом обсуждения документа, на перенос сроков повлияет то, что в России до сих пор нет соответствующей платежной инфраструктуры. Еще одна причина — непопулярность предлагаемой меры.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Наличные не пойдут в расход