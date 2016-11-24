Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Обама в последний раз помиловал индейку перед Днем благодарения

Президент США перед уходом решил воспользоваться этой привилегией

Барак Обама, президент США воспользовался правом помиловать индейку накануне Дня благодарения. Голосование проходило на странице президента Twitter, где подписчики выбирали одну из двух птиц, которые были предложены к президентскому столу. Читатели выбирали между индюком по имени Тот и индюком по имени Тейтер – кого-то из них по традиции должен был помиловать президент Тоту достался 51% голосов, который и получил по традиции титул «Национальной индейки благодарения».

Вторая птица должна была стать главным блюдом в Белом доме, однако Обама решил оставить в живых обеих птиц, отправив их в Блэксбург, штат Вирджиния.

Обама вместе с семьей также навестил ветеранов в доме престарелых в Вашингтоне, где проживают 400 ветеранов различных войн, начиная со Второй Мировой, и лично раздал им праздничный ужин. Его жена и дочь также помогли раздать угощения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Обама в последний раз помиловал индейку перед Днем благодарения

Президент США перед уходом решил воспользоваться этой привилегией

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке