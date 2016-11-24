Обама в последний раз помиловал индейку перед Днем благодарения

Президент США перед уходом решил воспользоваться этой привилегией
Барак Обама, президент США воспользовался правом помиловать индейку накануне Дня благодарения. Голосование проходило на странице президента Twitter, где подписчики выбирали одну из двух птиц, которые были предложены к президентскому столу. Читатели выбирали между индюком по имени Тот и индюком по имени Тейтер – кого-то из них по традиции должен был помиловать президент Тоту достался 51% голосов, который и получил по традиции титул «Национальной индейки благодарения».
Вторая птица должна была стать главным блюдом в Белом доме, однако Обама решил оставить в живых обеих птиц, отправив их в Блэксбург, штат Вирджиния.
Обама вместе с семьей также навестил ветеранов в доме престарелых в Вашингтоне, где проживают 400 ветеранов различных войн, начиная со Второй Мировой, и лично раздал им праздничный ужин. Его жена и дочь также помогли раздать угощения, сообщает Федеральное агентство новостей.