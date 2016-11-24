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Четверг,
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Финляндию не пугают российские ракетные комплексы на Балтике

По словам министра обороны Финляндии, российское руководство не демонстрирует склонности к угрозам против его страны

Минобороны Финляндии считает, что размещение российского ракетного комплекса в регионе Балтийского моря не является прямой угрозой. Однако финское военное ведомство полагает, что  негативная спираль действий может привести к определенным, пусть и случайным событиям.

«Я не хотел бы спекулировать, но очевидно, что Финляндия как член ЕС обязана помогать (другим странам ЕС — ред.), и это также значит, что Финляндия тоже получит поддержку в момент кризиса», — приводит агентство Франс Пресс слова министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

Глава военного ведомства добавил, что сейчас Финляндии ничего не угрожает. Кроме того, министр подчеркнул, что не замечал  «никакой склонности в российском руководстве к угрозам» в адрес его страны.  

«В этом смысле Россия не угроза Финляндии»,— резюмировал Ниинистё.

Ранее «Известия» писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии в сторону российских границ со стороны НАТО.

Глава пресс-службы Кремля подчеркнул, что РФ вправе принимать любые меры на своей территории в ответ на расширение Североатлантического альянса. 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Финляндию не пугают российские ракетные комплексы на Балтике

По словам министра обороны Финляндии, российское руководство не демонстрирует склонности к угрозам против его страны

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