Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии чемпионского матча

Россиянин Сергей Карякин, претендент на звание чемпиона мира по шахматам, и норвежец Магнус Карлсен, действующий обладатель титула, сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону. В этой партии белыми фигурами играл Карякин.

По итогам девяти партий счет 5:4 в пользу россиянина. В предыдущей партии Карякину удалось одолеть Карлсена, а предшествующие семь партий завершились ничьей.

Следующая партия назначена на четверг, белыми фигурами сыграет Карлсен. Всего матч состоит из 12 партий с классическим контролем. В случае если по их итогам будет равенство, участники матча проведут тай-брейк.

Как сообщает «Интерфакс», для 26-летнего Карякина это первый матч за мировую шахматную корону.

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«Если Карлсен продолжит в том же духе, он не выиграет ни одной партии»

