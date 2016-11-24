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Канье Уэст отменил больше двадцати концертов

Причин отмены американский рэпер не назвал

Американский рэпер Канье Уэст без объяснения причин отменил все оставшиеся концерты своего тура Saint Pablo. Все купившие на концерты билеты зрители смогут сдать их и получить свои деньги назад.

В понедельник Уэст отменил концерт в Лос-Анджелесе, который планировался как компенсация неожиданно краткосрочного сета в Сакраменто 19 ноября. Во время выступления артист исполнил только три песни, после чего внезапно покинул сцену, сообщает Лента.ру.

Канье Уэст — один из самых популярных артистов Америки, в его арсенале – 21 награда «Грэмми».

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Канье Уэст отменил больше двадцати концертов

Причин отмены американский рэпер не назвал

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