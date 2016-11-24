Канье Уэст отменил больше двадцати концертов

Американский рэпер Канье Уэст без объяснения причин отменил все оставшиеся концерты своего тура Saint Pablo. Все купившие на концерты билеты зрители смогут сдать их и получить свои деньги назад.

В понедельник Уэст отменил концерт в Лос-Анджелесе, который планировался как компенсация неожиданно краткосрочного сета в Сакраменто 19 ноября. Во время выступления артист исполнил только три песни, после чего внезапно покинул сцену, сообщает Лента.ру.

Канье Уэст — один из самых популярных артистов Америки, в его арсенале – 21 награда «Грэмми».