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В Лондоне прошел митинг в поддержку действий российских ВКС в Сирии

Акция состоялась возле стен российского посольства

В Лондоне возле стен российского посольства прошла акция в поддержку операции ВКС РФ в Сирии. Участники митинга собрались с плакатами, гласившими ««Российские военные в Сирии сражаются за безопасность Соединенного Королевства» и «Террористы в Сирии отступают благодаря совместной российского-сирийской военной операции».

Кроме того, активисты выразили свое негодование в связи с политикой западных СМИ по демонизации России, отметив то, что российские военные оказывают помощь в борьбе с теми, кто организовывал теракты в Лондоне, однако многие британцы даже не догадываются об этом, сообщает Федеральное агентство новостей.

 «Почему так происходит? Потому что Запад активно пытается свергнуть сирийское правительство, тем самым положив конец российскому влиянию на Ближнем Востоке», — рассказал организатор акции Маркус Пападопулос.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко, в свою очередь, заявил, что британские власти не раз выдвигали против Москвы обвинения в том, что российские самолеты якобы бомбят мирные объекты в Сирии, однако ни разу не предоставили доказательства своих слов, передает ТАСС.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Лондоне прошел митинг в поддержку действий российских ВКС в Сирии

Акция состоялась возле стен российского посольства

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