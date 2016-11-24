Джоан Роулинг отправила сирийской девочке книги о Гарри Поттере

Джоан Роулинг, известная британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере, отправила своей маленькой поклоннице Бане Алабед из сирийского города Алеппо книги о юном волшебнике Гарри Поттере в электронном виде. Об этом пишет газетаDaily Telegragh.

К Роулинг обратилась мама девочки, написав ей на Twitter о том, что ее дочка хотела бы прочесть книги, по которым сняты ее любимые фильмы о «мальчике, который выжил». Она также рассказала писательнице, что в Алеппо книги достать нельзя.

Роулинг откликнулась на сообщение и предложила отправить девочке свои книги в электронном виде. По данным издания, книги нашли своего адресата и читаются теперь всей семьей, сообщает «РИА Новости».

Серия из семи романов Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 млн экземпляров и переведена на 65 мировых языков. В 2016 году вышла восьмая и завершающая часть саги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и Проклятое дитя».