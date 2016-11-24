Хакеры похитили информацию о 134 тыс. военных моряках США

Заместитель начальника штаба ВМС США по кадровым вопросам Роберт Берк сообщил, что в руки хакеров попала информация о 134 тыс. действующих и вышедших в отставку американских моряках.

«ВМС США крайне серьёзно относятся к этому инциденту. Это вопрос доверия наших моряков. Мы находимся на ранней стадии расследования и работаем над тем, чтобы быстро определить и поддержать тех, кто пострадал в результате этого взлома», — приводит Федеральное агентство новостей сообщение пресс-службы Роберта Берка.

Отмечается, что в настоящий момент нет информации о неправомерном использовании украденных данных. Однако власти Соединенных Штатов уже начали расследование происшествия.

Ранее «Известия» писали, что хакеры атаковали банкоматы 10 стран. Атаке подверглись банкоматы в России, Армении, Белоруссии, Великобритании, Нидерландах, Грузии, Киргизии, Молдавии, Румынии и Испании.

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