Число жертв обрушения на электростанции в Китае возросло до 40 человек

Жертвами обрушения строительных конструкций охладительной башни на электростанции в китайском городе Фэнчэн (провинция Цзянси, Восточный Китай), по уточненным данным, стали 40 человек.

Как сообщает агентство Синьхуа, инцидент произошел около 07.00 по местному времени (02.00 мск). Отмечается, что в момент обрушения на месте инцидента находились 68 человек. В настоящий момент неизвестна судьба 26 из них.

Сейчас на месте ЧП проводятся спасательные работы, в которых задействованы 32 пожарных расчета. Людей, оставшихся под завалами, пытаются обнаружить при помощи девяти специально обученных собак, а также двух роботов-спасателей.

Ранее «Известия» писали, что при обрушении градирни на строящейся электростанции в китайской провинции Цзянси погибли минимум 22 человека, двое получили ранения.