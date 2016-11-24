Япония: размещение ракет РФ на Курилах не повлияет на переговоры

Япония внимательно следит за присутствием Вооруженных Сил России в южной части Курил. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

«Мы постоянно внимательно за этим наблюдаем. Необходимо разрешение самой проблемы северных территорий (южной части Курил. — «Известия»)», — приводит его слова ТАСС.

При этом японское правительство пока не выражало России официального неудовольствия.

На пресс-конференции Суга также заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» на южнокурильских островах не повлияет на переговорный процесс между Токио и Москвой.

«Я думаю, что это не окажет никакого влияния. Основываясь на полученной информации, мы предпримем соответствующие действия, включая официальное заявления по этому вопросу», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение российских ракетных комплексов имеет обоснование и не должно повлиять на переговоры с Токио, в том числе и по мирному договору.

Напомним, Россия и Япония до сих пор не подписали мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием является проблема принадлежности южной части Курильских островов. По окончании войны весь архипелаг был включен в состав СССР. Однако Япония настаивает на принадлежности ей островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи.