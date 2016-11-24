В Тюмени у торгово-развлекательного центра произошла перестрелка

Конфликт между двумя посетителями произошел в одном из тюменских кафе. Для выяснения отношений они договорились встретиться недалеко от крупного торгово-развлекательного центра «Гудвин». Туда оба привели группы поддержки. Мирно разрешить спор у них не получилось, вскоре конфликт перерос в драку, а потом и в перестрелку. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на УМВД России по Тюменской области. Как только участники потасовки услышали сирену полицейской машины, они попытались скрыться.

Впрочем, полицейским удалось задержать всех участников конфликта. У шестерых из них было при себе травматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».