Омский руфер взобрался на 17-этажную высотку

Любитель экстрима покорил высотку в Омске. Это произошло еще летом, но видео восхождения появилось в интернете только сейчас, сообщает РИА «Омск-информ».



В четырехминутном ролике показывается, как руфер преодолевает высоту сначала в пять, потом в девять, и, наконец, в 17 этажей строящегося здания. Запись на нескольких пабликах уже посмотрели около 2 тыс. человек.

Как напоминает агентство, омские руферы этим летом уже покоряли высотки в городе. В частности, в августе появилась видеозапись их восхождения на 12-этажное здание Следственного комитета. Попасть на территорию, судя по видео, им не составило никакого труда.