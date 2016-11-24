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Сайты об откатах запретил красноярский суд

Как заявляли в прокуратуре, подобные ресурсы мешают борьбе с коррупцией

В русскоязычном сегменте интернета запретили публиковать информацию о способах подкупа чиновников и инструкции по даче откатов. Решение вынес суд Центрального района Красноярска поиску прокурора города, сообщает Сибирское агентство новостей.

Как заявляли в областной прокуратуре, советы по даче взяток можно было с легкостью найти на нескольких сайтах. Для входа на них не требовалось регистрации  и пароля. В них излагались «способы совершения действий, подпадающие под признаки уголовно наказуемых деяний».

«Распространение информации о всевозможных способах дачи взяток негативно влияет на работу по противодействию коррупции, подрывает авторитет власти и создает в обществе предпосылки к совершению преступлений указанной категории», — заявили в областной прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с требованием закрыть подобные ресурсы. Иск был полностью удовлетворен.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Сайты об откатах запретил красноярский суд

Как заявляли в прокуратуре, подобные ресурсы мешают борьбе с коррупцией

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