Сайты об откатах запретил красноярский суд

В русскоязычном сегменте интернета запретили публиковать информацию о способах подкупа чиновников и инструкции по даче откатов. Решение вынес суд Центрального района Красноярска поиску прокурора города, сообщает Сибирское агентство новостей.

Как заявляли в областной прокуратуре, советы по даче взяток можно было с легкостью найти на нескольких сайтах. Для входа на них не требовалось регистрации и пароля. В них излагались «способы совершения действий, подпадающие под признаки уголовно наказуемых деяний».



«Распространение информации о всевозможных способах дачи взяток негативно влияет на работу по противодействию коррупции, подрывает авторитет власти и создает в обществе предпосылки к совершению преступлений указанной категории», — заявили в областной прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд с требованием закрыть подобные ресурсы. Иск был полностью удовлетворен.