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СКР выясняет обстоятельства гибели девочки в детсаду Тульской области

Пятилетний ребенок потерял сознание во время подвижных игр

СУ СКР по Тульской области выясняет обстоятельства гибели пятилетней девочки в детском садике города Ефремова. Трагедия произошла днем 23 ноября.

По данным следствия, девочка потеряла сознание по время подвижных игр в детсаду. Воспитатели дошкольного образовательного учреждения вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в медицинском учреждении.

Как сообщает ИА TulaMedia, для установления причин гибели пятилетней воспитанницы детсада назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи провели выемку медицинских документов, которые помогут установить, имелись ли у ребенка патология или заболевания, препятствующие физическим нагрузкам. Опрашиваются родственники погибшего ребенка, а также сотрудники ефремовского детсада.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

СКР выясняет обстоятельства гибели девочки в детсаду Тульской области

Пятилетний ребенок потерял сознание во время подвижных игр

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