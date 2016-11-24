СКР выясняет обстоятельства гибели девочки в детсаду Тульской области

СУ СКР по Тульской области выясняет обстоятельства гибели пятилетней девочки в детском садике города Ефремова. Трагедия произошла днем 23 ноября.

По данным следствия, девочка потеряла сознание по время подвижных игр в детсаду. Воспитатели дошкольного образовательного учреждения вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в медицинском учреждении.

Как сообщает ИА TulaMedia, для установления причин гибели пятилетней воспитанницы детсада назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи провели выемку медицинских документов, которые помогут установить, имелись ли у ребенка патология или заболевания, препятствующие физическим нагрузкам. Опрашиваются родственники погибшего ребенка, а также сотрудники ефремовского детсада.

