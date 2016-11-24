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Казань готовится к всероссийскому турниру по баскетболу на колясках

В соревнованиях примут участие 90 спортсменов, большинство — инвалиды-колясочники

Всероссийский малый турнир по баскетболу на колясках пройдет в столице Татарстана с 26 по 27 ноября. Игры состоятся на базе учебно-тренировочного центра БК УНИКС в поселке Васильево.

Участие в турнире примут 90 спортсменов, представляющих Казань, Москву, Набережные Челны, Ульяновск, Владивосток, Ижевск и Челябинск, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на отдел по работе со СМИ и связям с общественностью «Татмедиа». Большинство игроков — инвалиды-колясочники.

Турнир организован Всероссийским обществом инвалидов, Российским спортивным союзом инвалидов и Татарской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Казань готовится к всероссийскому турниру по баскетболу на колясках

В соревнованиях примут участие 90 спортсменов, большинство — инвалиды-колясочники

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