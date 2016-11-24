Казань готовится к всероссийскому турниру по баскетболу на колясках

Всероссийский малый турнир по баскетболу на колясках пройдет в столице Татарстана с 26 по 27 ноября. Игры состоятся на базе учебно-тренировочного центра БК УНИКС в поселке Васильево.



Участие в турнире примут 90 спортсменов, представляющих Казань, Москву, Набережные Челны, Ульяновск, Владивосток, Ижевск и Челябинск, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на отдел по работе со СМИ и связям с общественностью «Татмедиа». Большинство игроков — инвалиды-колясочники.

Турнир организован Всероссийским обществом инвалидов, Российским спортивным союзом инвалидов и Татарской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.