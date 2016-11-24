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Интерактивное кино: хорошо забытое старое

24 ноября в российский прокат выходит первый в мире полнометражный интерактивный фильм «Ночная игра»

Фото: kinopoisk.ru

В 2014 году на кинофестивале «Санденс» художник Джонатан Харрис рассказывал об интерактивном кино и в своей речи предостерег начинающих кинематографистов: «Всякий раз, когда вы беретесь работать с передовыми технологиями, есть шанс угодить в ловушку. Сейчас вы считаете их актуальными, но лет через пять всё это может показаться глупостью».

В век 3D, IMAX, 4DX, шлемов виртуальной реальности и других инноваций удивить зрителя интерактивностью в кино непросто, но этой технологией интересуются давно и не опускают руки даже после крупных неудач.

Настал момент, когда первый полнометражный фильм, выполненный в таком формате, смогут оценить российские зрители. 24 ноября в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте и Калининграде на экраны выйходит картина «Ночная игра».

Неудачные эксперименты

Все началось в 1967 году в Чехословакии. Первопроходцем в этой области стала черная комедия Kinoautomat, в которой многие видели сатиру на демократию. Во время просмотра на сцену выходил модератор и спрашивал у аудитории, в каком из предложенных направлений стоит продолжать повествование. Перепрыгивать с одной интерактивной сцены на другую удавалось благодаря двум проекторам и одному колпачку для объектива — в зависимости от решения зрителей его снимали с одного устройства и надевали на другое. Голливудские студии хотели приобрести права на фильм и технологию, но Коммунистической партии Чехословакии не понравился концепт картины, и проект пришлось свернуть.

В Северной Америке первый эксперимент с интерактивностью в фильмах осуществили в 1992 году. Революцию в кино должна была произвести короткометражка «К вашим услугам» (I’m Your Man). На этом проекте сеть кинотеатров Loews Theatres тестировала новую технологию: к сиденьям прикреплялись контроллеры, и зрители решали, какой из трех вариантов развития события на шести расставленных точках им выбрать.

Картину снимали на 16-миллиметровую пленку, а позже перевели в цифровой формат, чтобы переходы между сценами получались более гладкими. Делали фильм на скорую руку, поэтому на съемки было потрачено всего шесть дней.

Критика

На переоборудование кинотеатра Loews было потрачено $70 тыс., а билеты на 20-минутную короткометражку обошлись зрителям в $3. Но уже тогда у интерактивного кино появились первые критики. Многие тут же заметили, что процесс выбора зачастую получается нечестным: в кинотеатре было достаточно свободных мест, поэтому зрители могли голосовать по несколько раз с разных кресел. Но главная проблема заключалась в том, что интерактив в режиме реального времени негативно влиял на художественное восприятие фильма.

Видеоразвлечения

У большого кино с интерактивом сразу же не заладилось, и идея получила развитие в самой, наверное, подходящей для этого отрасли — игровой. Подобные игры даже начали называть интерактивными фильмами. Крупные киностудии готовы вкладываться в статусные проекты с хорошим кинофестивальным потенциалом, но главным мерилом успеха остаются кассовые сборы. И как раз с этим у игр проблем нет: продажи Fahrenheit превысили 700 тыс. копий, Heavy Rain — 2,5 млн копий, а Beyond Two Souls — 1,7 млн копий.

Известны также случаи синтеза игрового кино и видеоигры. В качестве недавнего примера можно привести игру «Бункер», в которой задействованы живые актеры, а управлять их действиями можно с помощью мыши или геймпада.

Малые экраны

Определенные подвижки в этом направлении происходят на телевидении. К работе над интерактивным сериалом «Мозаика» (Mosaic) привлекли оскароносного режиссера Стивена Содерберга, который уже отметился на ТВ постмодернистской драмой «Больница Никербокер» и телефильмом «За канделябрами». За производство шоу отвечает телегигант HBO, а на главную роль приглашена актриса Шэрон Стоун. У проекта будет несколько концовок, и зрители с помощью приложения сами решат, какую из них увидеть.

Полный метр

За постановку первого полнометражного интерактивного фильма «Ночная игра» отвечал Тобиас Вебер. Перед началом сеанса зрителям надо будет скачать приложение и по ходу картины голосовать за вариант действий главного героя.

Сюжет «Ночной игры» закручивается вокруг студента Мэтта, который работает охранником на автостоянке. Однажды он пересекается с девушкой, обвиняемой в ограблении аукционного дома. С этой точки и начинают разворачиваться события. У фильма может быть семь возможных концовок, при этом возможны как хеппи-энд, так и смерть всех героев.

Мнение

Сотрудник «Известий» Дмитрий Миронов посетил пресс-показ «Ночной игры» и поделился впечатлениями от фильма. Он отметил, что перед сеансом зрителей ввели в курс дела и рассказали, как с помощью программы, которая скачивается на мобильное устройство, влиять на ход повествования.

— Фильм вызвал двоякие чувства. У него достаточно простой и невитиеватый сюжет, который заточен под программу control-movie. Можно менять ситуации, но сюжет по сути один. Допустим, герой должен сесть в машину и прибыть на какое-то мероприятие: он может добраться либо пешком, либо на автомобиле, но в точке назначения он всё равно окажется. Концовка получилась драматичной. Мы сознательно вместе с залом голосовали таким образом, чтобы ставить героя в тупиковые ситуации, — рассказал Миронов.

Вероятно, лучше всего эта техника приживется в развлекательном кино, считает он.

— Если будут задействованы мейджоры и крупные студии, то успех должен прийти, — полагает Миронов. — Возьмем тот же «Аватар». Если бы они использовали концепцию нескольких сюжетных линий, то на рынке это был бы прорыв. Сама техника интересная, но нужны более ощутимые финансовые вливания и соответствующий контент. Главное — не потерять смысл. В случае с серьезными картинами не уверен, что зритель сможет уловить смысл фильма, его послевкусие.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Интерактивное кино: хорошо забытое старое

Интерактивное кино: хорошо забытое старое24 ноября в российский прокат выходит первый в мире полнометражный интерактивный фильм «Ночная игра»

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