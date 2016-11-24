СК начал проверку по факту заражения детей гепатитом А в Приангарье

СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту заражения детей гепатитом А в школе Качугского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



Как сообщает ИА IrkutskMedia, пятеро учащихся и один дошкольник в Качугском районе Иркутской области заразились гепатитом А, завезенным из Таджикистана. В настоящее время дети проходят курс лечения в больнице. Медики их состояние оценивают как удовлетворительное.



Контактировавшим с заболевшими детьми сделали прививки. В школе, где учатся заболевшие дети, объявлен карантин до 21 декабря. До этого дня в Качугском районе рекомендовано не проводить массовые мероприятия. В образовательном учреждению провели необходимую санобработку.



Семья из Таджикистана, проживающая в Качугском районе, съездила на родину, где они и подхватили опасный вирус. Сначала заболели родители, затем их дети. Ребенок, который учится в школе, заразил других.

