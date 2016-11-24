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СК начал проверку по факту заражения детей гепатитом А в Приангарье

В Качугском районе пятеро школьников заразились гепатитом А, завезенным из Таджикистана

СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту заражения детей гепатитом А в школе Качугского района. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, пятеро учащихся и один дошкольник в Качугском районе Иркутской области заразились гепатитом А, завезенным из Таджикистана. В настоящее время дети проходят курс лечения в больнице. Медики их состояние оценивают как удовлетворительное.

Контактировавшим с заболевшими детьми сделали прививки. В школе, где учатся заболевшие дети, объявлен карантин до 21 декабря. До этого дня в Качугском районе рекомендовано не проводить массовые мероприятия. В образовательном учреждению провели необходимую санобработку.

Семья из Таджикистана, проживающая в Качугском районе, съездила на родину, где они и подхватили опасный вирус. Сначала заболели родители, затем их дети. Ребенок, который учится в школе, заразил других.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

СК начал проверку по факту заражения детей гепатитом А в Приангарье

В Качугском районе пятеро школьников заразились гепатитом А, завезенным из Таджикистана

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