СМИ: Трамп победил в штате Мичиган с наименьшим в истории перевесом

Республиканец Дональд Трамп, выигравший на президентских выборах в США 8 ноября, одержал победу в штате Мичиган с наименьшим в истории данного штата перевесом.



Как сообщает местный портал Detroit Free Press, разница между избранным президентом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон составляет всего 10 704 голоса.

Всего за Трампа проголосовали 2 279 543 человека, а за его соперницу — 2 268 839 человек. Таковы данные избирательной комиссии штата, которая подсчитала голоса во вторник. Всего в Мичигане на кону были 16 голосов выборщиков.



Таким образом, Трамп по итогам президентских выборов в США удалось заручиться поддержкой 306 выборщиков, а Клинтон — 232.



Тем не менее по количеству голосов избирателей проигравшая на выборах президента США Хиллари Клинтон обошла республиканца на 2 млн.

В истории американских выборов это пятый случай, когда победитель всенародного голосования проиграл выборы.

Напомним, Дональд Трамп официально вступит в должность 20 января после инаугурации.

