Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Казани построят национальную новогоднюю деревню

Ее символом станет уникальная елка-дом «Ханский дворец»

Национальная новогодняя деревня «Ханский двор» появится в Казани. Ее построят на территории международного конноспортивного комплекса «Казань». Главной достопримечательностью деревни станет елка-дом «Ханский дворец».

Как сообщает ресурс ProKazan.ru, здесь можно будет купить сувениры от лучших мастеров республики и попробовать национальную кухню. Все гости деревни станут участниками праздника «Зимний Сабантуй». Также запланированы экскурсии по Музею коневодства, ипподрому и конюшне.

Открытие национальной деревни запланировано на 24 декабря.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Казани построят национальную новогоднюю деревню

Ее символом станет уникальная елка-дом «Ханский дворец»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке