В Казани построят национальную новогоднюю деревню

Национальная новогодняя деревня «Ханский двор» появится в Казани. Ее построят на территории международного конноспортивного комплекса «Казань». Главной достопримечательностью деревни станет елка-дом «Ханский дворец».



Как сообщает ресурс ProKazan.ru, здесь можно будет купить сувениры от лучших мастеров республики и попробовать национальную кухню. Все гости деревни станут участниками праздника «Зимний Сабантуй». Также запланированы экскурсии по Музею коневодства, ипподрому и конюшне.

Открытие национальной деревни запланировано на 24 декабря.