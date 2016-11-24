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Ислам Каримов-младший опроверг слухи о смерти своей матери Гульнары

Внук первого президента Узбекистана рассказал, что его и старшую дочь Каримова пытались отравить

Сын старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Ислам Каримов-младший опроверг слухи о смерти своей матери. Информация о том, что ее убили и тайно похоронили, не соответствует действительности. Гульнара Каримова находится под домашним арестом в Узбекистане.

«С февраля 2014 года моя мать по-прежнему остается под домашним арестом», — цитируют младшего Каримова Дни.Ру. По словам Ислама, постоянно проживающего в Лондоне, он находится на связи с Гульнарой.

Однако информацию о том, что он и его мать стали жертвами покушения, Каримов-младший всё же подтвердил, передает Узбекская Служба ВВС.

«Нас с матерью пытались отравить два года назад. Это было вещество, которое включало в себя тяжелые металлы. В моем организме нашли остатки шести видов металла, у матери было больше», — рассказал внук покойного президента Узбекистана. 

Напомним, анонимный источник, якобы принадлежащий к Службе национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, сообщил, что старшая дочь Каримова была отравлена и скончалась 5 ноября, а затем тайно была похоронена в Ташкенте на кладбище «Минор». 

Ранее, до ссоры Гульнары с отцом, ее считали возможной преемницей Каримова на президентском посту. Однако затем она полностью утратила влияние в стране.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара не присутствовала на похоронах отца. Не было ее на встрече в Ташкенте вдовы Каримова Татьяны и второй его дочери Лолы с президентом России Владимиром Путиным. 

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Ислам Каримов-младший опроверг слухи о смерти своей матери Гульнары

Внук первого президента Узбекистана рассказал, что его и старшую дочь Каримова пытались отравить

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