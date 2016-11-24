Ислам Каримов-младший опроверг слухи о смерти своей матери Гульнары

Сын старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Ислам Каримов-младший опроверг слухи о смерти своей матери. Информация о том, что ее убили и тайно похоронили, не соответствует действительности. Гульнара Каримова находится под домашним арестом в Узбекистане.



«С февраля 2014 года моя мать по-прежнему остается под домашним арестом», — цитируют младшего Каримова Дни.Ру. По словам Ислама, постоянно проживающего в Лондоне, он находится на связи с Гульнарой.



Однако информацию о том, что он и его мать стали жертвами покушения, Каримов-младший всё же подтвердил, передает Узбекская Служба ВВС.



«Нас с матерью пытались отравить два года назад. Это было вещество, которое включало в себя тяжелые металлы. В моем организме нашли остатки шести видов металла, у матери было больше», — рассказал внук покойного президента Узбекистана.

Напомним, анонимный источник, якобы принадлежащий к Службе национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, сообщил, что старшая дочь Каримова была отравлена и скончалась 5 ноября, а затем тайно была похоронена в Ташкенте на кладбище «Минор».



Ранее, до ссоры Гульнары с отцом, ее считали возможной преемницей Каримова на президентском посту. Однако затем она полностью утратила влияние в стране.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара не присутствовала на похоронах отца. Не было ее на встрече в Ташкенте вдовы Каримова Татьяны и второй его дочери Лолы с президентом России Владимиром Путиным.

