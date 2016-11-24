В Приамурье могут ограничить продажу спиртосодержащих лекарств и настоек. В заксобрании Амурской области рассмотрели поправки в закон о профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкоголизма.



Народные избранники к «спиртосодержащей продукции» предлагают приравнять лекарственные препараты с содержанием этилового спирта более 0,5% объема. В нынешней редакции закона спиртосодержащей считается продукция с содержанием этилового спирта более 1,5% объема.



Как передает ИА «Амур.инфо», в четверг амурские депутаты единогласно поддержали поправки в первом чтении. Если проект пройдет во втором чтении, то нововведение вступит в силу с 1 января 2017 года.

