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В Приамурье могут ограничить продажу спиртосодержащих лекарств

Депутаты Амурской области в первом чтении поддержали поправки в закон

В Приамурье могут ограничить продажу спиртосодержащих лекарств и настоек. В заксобрании Амурской области рассмотрели поправки в закон о профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкоголизма.

Народные избранники к «спиртосодержащей продукции» предлагают приравнять лекарственные препараты с содержанием этилового спирта более 0,5% объема. В нынешней редакции закона спиртосодержащей считается продукция с содержанием этилового спирта более 1,5% объема.

Как передает ИА «Амур.инфо», в четверг амурские депутаты единогласно поддержали поправки в первом чтении. Если проект пройдет во втором чтении, то нововведение вступит в силу с 1 января 2017 года.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Приамурье могут ограничить продажу спиртосодержащих лекарств

Депутаты Амурской области в первом чтении поддержали поправки в закон

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