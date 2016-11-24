В Севастополе ввели прямые губернаторские выборы

Парламент Севастополя во втором чтении принял законопроект «О внесении изменений в устав города Севастополя», предусматривающий введение прямых губернаторских выборов.



Как сообщает агентство ТАСС, за изменение городского устава все парламентарии проголосовали единогласно.



«За 21, против нет, воздержавшихся нет, принято единогласно», — огласил результаты голосования глава счетной комиссии Игорь Соловьев.



Для принятия решения необходимо две трети голосов депутатов, то есть 16 из 24. Закон вступит в силу после подписания исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым.



Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что инициатором законопроекта стал бывший глава заксобрания Севастополя Алексей Чалый.

