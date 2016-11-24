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В Севастополе ввели прямые губернаторские выборы

Заксобрание города единогласно приняло соответствующий законопроект

Парламент Севастополя во втором чтении принял законопроект «О внесении изменений в устав города Севастополя», предусматривающий введение прямых губернаторских выборов.

Как сообщает агентство ТАСС, за изменение городского устава все парламентарии проголосовали единогласно. 

«За 21, против нет, воздержавшихся нет, принято единогласно», — огласил результаты голосования глава счетной комиссии Игорь Соловьев.

Для принятия решения необходимо две трети голосов депутатов, то есть 16 из 24. Закон вступит в силу после подписания исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что инициатором законопроекта стал бывший глава заксобрания Севастополя Алексей Чалый.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Севастополе ввели прямые губернаторские выборы

Заксобрание города единогласно приняло соответствующий законопроект

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