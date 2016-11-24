Глава Европарламента объявил об отставке

Председатель Европарламента Мартин Шульц объявил о своей отставке ради участия в выборах в бундестаг в 2017 году. Об этом он заявил в прямом эфире N24.

«Я принял решение, я не буду больше выдвигаться в председатели Европарламента», — приводит его слова телеканал.

Шульц уточнил, что намерен возглавить избирательный список Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, чтобы «бороться за проект Европы на национальном уровне», сообщает «ТВ Центр».

Парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре 2017 года.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 ноября объявила на этой неделе о намерении баллотироваться на четвертый срок на следующих выборах.