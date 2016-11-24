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Компания из КНР намерена инвестировать в Приморье $200 млн

Китайские бизнесмены будут разводить в регионе морских гребешков, трепангов и мидий

Корпорация из КНР намерена инвестировать в аквакультуру Приморского края $200 млн. Китайские предприниматели будут разводить в регионе морских гребешков, трепангов и мидий.

Новую морскую ферму иностранная компания планирует открыть в мае 2017 года. Предприятие обеспечит более 1 тыс. рабочих мест. Об этом стало известно на двухсторонней встрече генерального секретаря Китайской ассоциации по развитию предприятий Хэ Чжэньвэя и вице-губернатор Приморья Евгения Полянского.

Заместитель главы региона отметил, что администрация Приморья готова оказать всестороннюю поддержку инвесторам, сообщает РИА PrimaMedia. Отмечается, что китайских бизнесменов в дальневосточный край привлекли новые, выгодные условия Свободного порта и территорий опережающего развития.

На реализацию проекта уйдет около трех лет.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Компания из КНР намерена инвестировать в Приморье $200 млн

Китайские бизнесмены будут разводить в регионе морских гребешков, трепангов и мидий

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