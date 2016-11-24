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Лавров: Москва готова к встрече глав МИД «нормандской четверки»

Глава российского МИДа уточнил, что встреча может состояться, если все стороны готовы принимать участие в переговорах

Москва готова к встрече глав МИД «нормандской четверки», если все стороны согласны принять в ней участие, заявил Сергей Лавров. Руководитель российского МИДа отметил, что встреча может опять оказаться встречей ради встречи, такой риск сохраняется.

«Сохраняется достаточно серьезный риск, что это может опять оказаться встречей ради встречи», — сказал Лавров. Дипломат отметил, что российская делегация готова приехать в Минск 29 ноября.

«Тем не менее, если мои остальные коллеги по «нормандскому формату» готовы пойти на такой риск, поедем в Минск 29 ноября»,— сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Вьетнама. Он отметил, что все присутствовали на встрече лидеров «нормандской четверки» в Берлине. Будет «небесполезно, наверное, посмотреть друг другу в глаза и напомнить о тех договоренностях», — сказал Лавров, передает «РИА Новости».

Первая в 2016 году встреча лидеров «нормандской четверки» — президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глав Франции и Украины Франсуа Олланда и Петра Порошенко — состоялась 19 октября в Берлине. Политики обсуждали Минские договоренности и ситуацию в Донбассе. 

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Лавров: Москва готова к встрече глав МИД «нормандской четверки»

Глава российского МИДа уточнил, что встреча может состояться, если все стороны готовы принимать участие в переговорах

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