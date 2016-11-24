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Появилось видео сожжения флага у культурного центра Украины в Москве

Столичная полиция проводит проверку по факту инцидента

Видео нападения активистов незарегистрированной организации «Другая Россия» на культурный центр Украины в Москве появилось в Сети. На кадрах видно, как несколько людей поджигают украинский флаг возле входа в культурный центр и наносят на стену надпись «Харьков — русский город».

ЧП произошло на улице Старый Арбат, д. 9, стр. 1, передает телеканал «Звезда».

За кадром автор ролика сообщает, что акция попала в его объектив случайно, когда он снимал уличных артистов, устраивавших огненное шоу в центре столицы. 

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с инцидентом, произошедшим в Москве у Национального культурного центра Украины, и потребовало расследования инцидента и наказания виновных.

По факту сожжения флага московская полиция проводит проверку по статьям 144, 145 УПК РФ.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Появилось видео сожжения флага у культурного центра Украины в Москве

Столичная полиция проводит проверку по факту инцидента

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