Появилось видео сожжения флага у культурного центра Украины в Москве

Видео нападения активистов незарегистрированной организации «Другая Россия» на культурный центр Украины в Москве появилось в Сети. На кадрах видно, как несколько людей поджигают украинский флаг возле входа в культурный центр и наносят на стену надпись «Харьков — русский город».

ЧП произошло на улице Старый Арбат, д. 9, стр. 1, передает телеканал «Звезда».



За кадром автор ролика сообщает, что акция попала в его объектив случайно, когда он снимал уличных артистов, устраивавших огненное шоу в центре столицы.



Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с инцидентом, произошедшим в Москве у Национального культурного центра Украины, и потребовало расследования инцидента и наказания виновных.



По факту сожжения флага московская полиция проводит проверку по статьям 144, 145 УПК РФ.

