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Более 4,5 млн т сахарной свеклы собрали в Тамбовской области

По сравнению с прошлым годом урожай увеличился на 400 тыс. т

Тамбовские аграрии собрали в 2016 году более 4,5 млн т сахарной свеклы, что на 400 тыс. т больше, чем в прошлом году.

«В Тамбовской области завершилась уборка сахарной свеклы. Урожай — более 4,5 млн т. Это на 400 тыс. т больше прошлогоднего сбора. В текущем году этой культуры было посеяно на 4 тыс. га больше, чем в прошлом», — сообщили ИА «Онлайн Тамбов.ру» в региональном управлении сельского хозяйства.

Больше всего свеклы собрали в Ржаксинском районе — урожай составил 0,5 млн т сахарной свеклы. Свыше 400 тыс. т свеклы было аграрии собрали в хозяйствах Мордовского района. Сейчас сахарные заводы Тамбовской области работают на полную мощность, перерабатывая урожай 2016 года.

По информации регионального управления сельского хозяйства на полях области подходят к завершению работы по уборке зерновых культур — обработано 94% полей. Аграриям остается убрать около 35 тыс. га кукурузы на зерно. Урожай этой культуры на сегодняшний день составляет 470 тыс. т (64%).

В настоящее время в регионе продолжается сбор урожая подсолнечника. Всего было обработано 86% полей, собрано 560 тыс. т масличной культуры.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Более 4,5 млн т сахарной свеклы собрали в Тамбовской области

По сравнению с прошлым годом урожай увеличился на 400 тыс. т

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