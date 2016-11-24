«Союзмультфильм» может стать анимационным «Сколково»

На базе «Союзмультфильма» может быть создан Российский дом анимации, своего рода анимационный аналог «Сколково». Такое предложение внес и.о. директора студии Глеб Давыдов, выступая в Совете Федераций на обсуждении предварительных итогов Года кино в сфере анимации — одной из самых успешных как в творческом, так и в коммерческом отношении отрасли нашего кинематографа.



— Какие-то наработки у нас уже есть, но мне кажется, всем необходимо подумать, как сделать так, чтобы «Союзмультфильм» не выделялся только тем, что он госкорпорация, а был бы максимально полезен всем, — пояснил свою позицию Давыдов.



Встреча прошла под председательством спикера палаты регионов Валентины Матвиенко. В центре обсуждений оказался отметивший 80-летие «Союзмульфильм», который к 20 декабря должен переехать в бывшее здание Московского конструкторского бюро киноаппаратуры на улице Академика Королева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Далее нам предстоит техническая домодернизация — дооснащение всем необходимым техническим оборудованием, — рассказал Глеб Давыдов.

Назначенный еще в апреле, он до сих пор носит приставку «и.о.» — официально директора объявят 7 декабря по итогам открытого конкурса Минкультуры. Тем не менее, Давыдов уже строит масштабные планы по переориентации «Союзмультфильма» на коммерческую анимацию.

— Такой великий бренд, как «Союзмультфильм», должен быть самодостаточным и самоокупаемым. Мы с большим уважением относимся к авторской, фестивальной и дебютной анимации, но нужно перестраиваться на другие рельсы, — отметил Глеб Давыдов.

Намерение нового руководства не встретило единогласной поддержки внутри студии — в октябре стало известно об уходе художественного руководителя «Созмультфильма» Михаила Алдашина, а также о расформировании предыдущего худсовета. Режиссер Юрий Норштейн, присутствовавший на встрече, удивился отсутствию Алдашина, а также предостерег руководство студии от поспешных шагов.

«Боюсь, что я сейчас буду говорить горькие вещи», — начал свою речь режиссер. Спикер палаты регионов Валентина Матвиенко подбодрила живого классика: «Для этого мы вас и пригласили».



Норштейн предупредил об опасности «шапкозакидательства» — замыслов создать «русский «Пиксар», из-за которых, по его мнению, «Союзмультфильм», с таким трудом вернувшейся к жизни, может быть отброшен назад.



— Все это нереалистично хотя бы потому, что у нас нет творческого корпуса, — уверен Норштейн. — Что такое новое здание? Это коридоры, где люди будут кричать «ау».

Новое здание студии действительно огромное — порядка 6 тыс. кв. метров, тогда как в штате «Союзмультфильма» на сегодняшний день числится несколько десятков сотрудников. Однако именно масштабы студии подвигли Давыдова на предложение создать там анимационное «Сколково».



Лидеры индустрии также обсудили налоговые преференции для аниматоров по примеру IT-индустрии, усиление борьбы с контрафактом лицензионной продукции и др. Уже в который раз была озвучена проблема распределения господдержки анимации между Фондом кино и Минкультуры — до сих пор в ведении ведомства остаются коммерческие сериалы, тогда как полнометражки тех же брендов («Смешарики», «Фиксики» и др.) давно поддерживает Фонд кино.



Профессионалы предлагают передать фонду и сериалы, чтобы те не отбирали у авторской анимации редеющие субсидии. Это положение, озвученное в этот раз продюсером сериала «Маша и Медведь» и членом правления Ассоциации анимационного кино Дмитрием Ловейко, было встречено аплодисментами.

Проблема авторской и дебютной анимации стала одной из ключевых на этой встрече. На фоне громадных коммерческих успехов «Маши и Медведя», «Смешариков» и других брендов, перешагнувших российские границы, трудности авторской анимации как-то теряются.



Например, фильмы «Мы не можем жить без космоса» Контантина Бронзита, «До любви» Игоря Ковалева, «Снежинка» Натальи Чернышевой и другие, собирающие всевозможные призы по всему миру, нельзя увидеть по российскому ТВ. Единственный федеральный канал, который регулярно покупает фестивальную анимацию, — «Россия. Культура», правда, и он вынужден ставить их в эфир поздней ночью.



Худрук студии «Пчела» Мария Муат предложила перенять французский опыт, где на госканалах есть квоты на показ авторской анимации. По ее мнению, сумму господдержки в расчете на одну минуту стоит увеличить минимум на 30%, ведь частных инвестиций на авторскую анимацию просто не достать.

По итогам встречи Валентина Матвиенко пообещала, что озвученные предложения будут услышаны и соответствующие ведомства получат необходимые рекомендации.

Итоги анимационного года

Из доклада замминистра культуры Сергея Обрывалина: «Если в 2015-ом было произведено 185 анимационных фильмов, то в этом году их должно быть 217. Рывок обеспечили прежде всего видеофильмы — их число выросло с 57 до 106. 14 анимационных фильмов (7 полнометражных, остальные — альманахи) собрали за 11 месяцев 2016 года внушительные 1,3 млрд рублей, а число зрителей превысило 6,5 млн человек».