Кремль: Россия направит в Израиль пожарные самолеты

Россия направит в Израиль пожарные самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые состоялись в четверг.

«В связи с просьбой израильской стороны оказать помощь в их тушении Владимир Путин обещал дать указания МЧС России срочно направить в районы стихийного бедствия необходимую авиационную спецтехнику и оборудование», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.



В пресс-службе также сообщили, что в ходе переговоров Путин и Нетаньяху затронули вопросы двусторонней повестки, в том числе итоги недавнего визита в Израиль российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее в четверг Нетаньяху сообщил о том, что заручился обещанием российских властей прислать два самолета для борьбы с пожарами. По его словам, кроме РФ на просьбу о помощи откликнулись Греция и Хорватия.

