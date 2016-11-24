Украинский лидер Петр Порошенко прибыл в Брюссель на саммит Украина – ЕС. Прибытие политика транслировалось в эфире украинских и европейских телеканалов.

Основной повесткой саммита станет, в частности, обсуждение безвизового режима, который может быть предоставлен гражданам Украины, продление антироссийских санкций и зона свободной торговли. Планируется, что по итогам саммита состоится подписание меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и Евросоюза.



Евросоюз может одобрить выделение стране почти 120 миллионов евро, средства пойдут на борьбу с коррупцией и реформу госуправления, передает «РИА Новости».