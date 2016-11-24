В Челябинске вынесен приговор ударившей ребенка работнице детсада

В Челябинске вынесли приговор сотруднице детского сада, которая ударила трехлетнюю девочку. 31-летнюю помощницу воспитателя приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства.

Нянечку дошкольного образовательного учреждения признали виновной в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Женщина в суде полностью признала свою вину.

Как пишет ИА «Урал-пресс-информ», инцидент произошел в сентябре. В ванной комнате одной из групп детского сада нянечка дала пощечину девочке, из-за того что та капризничала и не хотела умываться. После удара у ребенка остался на лице синяк.

